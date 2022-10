"Zhen, Zhian, Azadi!" "Donna, vita, libertà" le proteste dal mondo

‘Zhen, Zhian, Azadi’ ovvero ‘Donna, vita, libertà’, sono le parole della rivolta che dalla morte di Mahsa Amini risuonano nelle proteste in atto in questi giorni in Iran e in tutto il mondo. La frase è stata pronunciata per la prima volta ai funerali di Mahsa Amini, la giovane morta il 14 settembre dopo essere stata arrestata e picchiata perché non aveva indossato correttamente l’jihab.