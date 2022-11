Bolsonaro: stop blocchi stradali. Un gruppo di sovranisti sfila sotto i palazzi del potere

Il presidente brasiliano uscente Jair Bolsonaro rompe il silenzio e - tramite un video postato suo profili social - chiede ai partecipanti a quelle che ha definito proteste "legittime" che si sono moltiplicate dopo la sua sconfitta nel ballottaggio presidenziale di domenica contro Lula di "sbloccare le strade" e manifestare "in altri luoghi".

"Mi appello a voi: sbloccate le strade. Non mi sembra che questo faccia parte delle manifestazioni legittime", ha detto Bolsonaro. "Le altre manifestazioni che si stanno tenendo in tutto il Brasile, in altri luoghi, fanno parte del gioco democratico e sono benvenute", ha aggiunto.

Secondo gli ultimi dati della polizia stradale, i punti di interdizione alla circolazione sono 178. I blocchi sono confermati ad Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, San Paolo e Tocantins.

Si è sfiorata intanto la tragedia sull'autostrada Washington Lui's, a Mirassoln nell'interno dello Stato di San Paolo: un'auto è piombata sui manifestanti e ha provocato il ferimento di 16 persone, tra queste due bambine di 10 e 11 anni, e agenti della polizia militare, secondo le prime informazioni.

I cortei dunque si moltiplicano in queste ore nel paese. Riflettori puntati su un gruppo di sovranisti che sta sfilando sotto i principali palazzi del potere. I manifestanti minacciano di accamparsi nella spianata di questa arteria principale.