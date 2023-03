Antartide, i pinguini imperatore di Cape Washington

Ad alcune decine di chilometri di distanza dalla Stazione italiana Mario Zucchelli, si trova la colonia di pinguini imperatore di Cape Washington. Migliaia di esemplari vivono sulla banchisa. Accanto agli adulti, si trovano i pulcini con il piumaggio ancora grigio.

I ricercatori del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide coordinato dal Cnr per la parte scientifica e dall'Enea per quella logistica studiano il loro stato di salute e l'eventuale presenza di inquinanti.