Antartide, tuffo nell'acqua a -2 gradi: l'immersione estrema nella base italiana

Mute stagne con riscaldatori, maschere speciali: nella Tethys Bay, un tratto di mare vicino alla stazione italiana Mario Zucchelli, si effettuano immersioni nelle acque a -2°C per dare supporto agli scienziati impegnati nella XXXVIII Spedizione italiana del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide, coordinato dal CNR per la parte scientifica e dall'ENEA per quella logistica e finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

In queste immagini un incursore dell'Esercito e un palombaro della Marina si calano in un foro praticato nella banchisa e recuperano delle strutture depositate cinque anni fa sul fondale nell'ambito del progetto Rossmod per studiarne la colonizzazione da parte delle specie acquatiche.

“La difficoltà più grossa – spiega il direttore dell'immersione, il Primo Palombaro Ivano Cardinali del Consupim - è, quando la temperatura esterna è di -20 gradi, come gestire gli operatori fuori dall'acqua”.