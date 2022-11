Ecco come resiste Kyiv: scene di vita quotidiana nella capitale ucraina al buio

Cucinare in casa con fornelli da campeggio, controllare lo stato del generatore vitale per la propria attività in caso di blackout, vivere nella penombra. L'emergenza energetica è diventata la quotidianità a Kyiv eppure la vita continua: una coppia si bacia davanti al chiosco di un caffè, un busker suona la chitarra in strada, nel sottopassaggio una persona suona il pianoforte nella quasi totale oscurità. Sono le immagini che arrivano dalla capitale ucraina che resiste sotto assedio.

In un'intervista rilasciata sabato scorso alla televisione ucraina, il sindaco Vitali Klitschko, ha dichiarato che la città deve prepararsi "ad affrontare un'interruzione totale di energia elettrica, riscaldamento e acqua". La rete elettrica e le infrastrutture idriche di Kyiv e dintorni sono state prese di mira dagli attacchi russi con missili e droni nelle ultime settimane e società fornitrici di energia hanno fatto ricorso a interruzioni pianificate nell'erogazione dei servizi per evitare sovraccarichi e consentire la riparazione delle infrastrutture.

"Quanto resisteremo dipende da quanto siamo preparati a diversi scenari. Il futuro del nostro Paese e di ogni singolo cittadino dipende da questo. Ecco perché dobbiamo essere preparati", ha detto Klitschko che ha invitato i concittadini, nel peggiore scenario di blackout totale, a prendere in considerazione l'idea di trasferirsi in alloggi di emergenza presso amici e parenti che vivono fuori da Kyiv.