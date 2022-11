Le foto dell'ultima "Luna di sangue"

L'eclissi lunare totale dell'8 novembre, la seconda di quest'anno dopo quella del 16 maggio e l'ultima fino al 2025, non è visibile dall'Italia. In Europa solo in Islanda e in parte della Scandinavia si può godere dello spettacolo che invece è visibile dall'Asia, dall'Australia e dalla Nuova Zelanda e da America del sud e del nord da dove arrivano le immagini di questa galleria fotografica.

Si chiama Luna di sangue per via del colore rossastro di cui si tinge il nostro satellite quando Sole, terra e Luna si allineano, un colore dovuto alla poca luce solare filtrata attraverso l'atmosfera.