Freddie Mercury, a 31 anni dalla morte esce in Italia la biografia ufficiale dei Queen

La sera del 24 novembre 1991 Freddie Mercury morì nella sua casa di Kensington a Londra. La voce dei Queen aveva appena 45 anni. La causa del decesso fu una broncopolmonite resa letale dalle complicanze dovute all'AIDS. Il giorno prima aveva redatto un comunicato in cui spiegava: "Desidero confermare che sono risultato positivo al virus dell'HIV e di aver contratto l'AIDS. [...] È arrivato il momento che i miei amici e i miei fan in tutto il mondo conoscano la verità e spero che tutti si uniranno a me, ai dottori che mi seguono e a quelli del mondo intero nella lotta contro questa terribile malattia".

In occasione del 31esimo anniversario della morte di Mercury è uscito in Italia per EPC “Queen as it began”, la biografia ufficiale della band britannica nell'edizione aggiornata, arricchita di fotografie extra e di una nuova prefazione di Brian May. Il volume è scritto originariamente a quattro mani da Jim Jenkins e Jackie Smith, storica fondatrice del fan club del gruppo.

Nel 1970 lo studente di astronomia Brian May e l’apprendista dentista Roger Taylor decisero di ricostruire la loro band, gli Smile, con un nuovo cantante conosciuto come Freddie Bulsara. Era l'inizio dei Queen. “Queen as it began: la biografia ufficiale” ripercorre il cammino di ogni membro della band, dall’infanzia ai primi tentativi musicali e racconta tutti i dettagli sulla formazione della band. Come spiega Brian May nella sua prefazione, Jacky Smith e Jim Jenkins sono stati testimoni delle dinamiche interne al gruppo per buona parte della sua esistenza dando loro un punto di vista privilegiato.

Freddie Mercury era nato Farrokh Bulsara, il 5 settembre 1946 a Zanzibar da una famiglia di origine Parsi. Nel 1964, la famiglia fuggì dalla rivoluzione che portò al rovesciamento del Sultano allora al potere, trasferendosi a Middlesex, in Inghilterra. Dopo aver studiato e scritto musica per anni arrivò l'incontro con il chitarrista e il batterista degli Smile di cui Mercury era un fan. Fu lui a suggerire di cambiare il nome in 'Queen'. Un anno più tardi entrerà nella compagine il bassista John Deacon.

Del 1973 è l'album di debutto ma la popolarità arriverà con i successivi album. Nel 1974 'Queen II' entrerà in classifica nel Regno Unito. Con 'Sheer Heart Attack' prima e poi nel 1975 con 'A Night at the Opera' Freddie Mercury e i Queen conquisteranno il successo internazionale. Quest'ultimo album in particolare contiene 'Bohemian Rhapsody' il cui video, che prende ispirazione dall'immagine utilizzata per la copertina di 'Queen II' opera del fotografo Mick Rock, scomparso nel novembre del 2021, contribuirà a rendere popolare il videoclip prima ancora dell'arrivo di MTV.

'Bohemian Rhapsody' fu il primo di una serie infinita di grandi successi. Ne seguiranno tanti per oltre un decennio da 'Somebody to Love' a 'The Show Must Go On' passando per l'inno 'We Are the Champions', 'Don't Stop Me Now', 'Bicycle Race', 'Love of my Life', 'We Will Rock You', 'Another One Bites the Dust', 'Radio Ga Ga' e 'A Kind of Magic', senza dimenticare la collaborazione con David Bowie nel 1981 con 'Under Pressure'. Per la personalità e la grande presenza scenica Freddie Mercury è a tutt'oggi considerato tra i più grandi 'front men' della storia del rock.

L’edizione originale di questa biografia autorizzata dei Queen raccontava la carriera del gruppo dagli albori fino al 1992. La nuova edizione che vede anche il contributo di Roger Taylor è aggiornata fino a tutto il 1996, attinge a interviste esclusive con i membri della band, completa la storia dell’era Mercury e copre gli anni immediatamente successivi alla sua morte.