G20, alla cena di gala i leader vestono all'indonesiana. Meloni unica premier

L'arrivo dei leader alla cena di gala, organizzata al termine della prima giornata di lavori del G20, è stato scenografico. Tutti, compresa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, elegantissima in una tunica batik, sono arrivati indossando capi della tradizione locale: camicia sgargiante per gli uomini e scialle per le donne.

Niente completi, cravatte e tailleur e un po' di sollievo dal caldo di Bali, ma anche un tentativo di “unire” i popoli e creare ponti tra i Paesi anche con il dress code, voluto, pare dal presidente indonesiano Widodo.

Solo il principe saudita Mohammed bin Salman si è rifiutato di piegarsi al protocollo ed è apparso con la sua tunica d'ordinanza. Lo stesso ha fatto Macron, più a suo agio in camicia bianca, ma senza la giacca. In batik anche il ministro degli esteri russo Lavrov, la cui presenza apre al più classico degli interrogativi: ci sarà anche lui nella foto di gruppo?

Giorgia Meloni è stata una delle quattro donne presenti al tavolo di apertura del G20. L’unica premier, mentre le altre tre sono la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, il direttore generale del Fondo monetario internazionale Kristalina Georgieva e dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) Ngozi Okonjo-Iweala.