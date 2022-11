I rifiuti della fast fashion soffocano il Ghana con montagne di spazzatura

Il Ghana è uno dei maggiori importatori mondiali di abiti usati. Qui arrivano tonnellate di indumenti di seconda mano dall'Europa e dagli Stati Uniti. In teoria per essere rivenduti ma la qualità di questi capi è così scadente che una gran parte finisce incenerita o abbandonata sulle spiagge che diventano discariche a cielo aperto.

Le balle di vestiti provenienti dai paesi ricchi, spiega Bloomberg in un articolo inchiesta sul fenomeno, vengono chiamate ‘obroni wawu’ nella lingua locale Twi: “vestiti dei bianchi morti”. Sulla spiaggia di Korle-Gonno, ad Accra, strati su strati di questi rifiuti tessili sono sepolti nella sabbia: "Arrivano fino a due metri di profondità", racconta un pescatore a The Ferret .

Il termine “moda veloce” indica il modello di business nato negli anni Ottanta per la produzione e la commercializzazione di capi di abbigliamento generalmente di scarsa qualità e a basso prezzo. Il grande successo è dovuto alla rapidità nel ricambio delle collezioni in vendita nei negozi della grande distribuzione che in questo modo tengono il passo delle nuove tendenze della moda.

Una disponibilità che ha un grave impatto ambientale sul lato della produzione (l'industria della moda è una di quelle che consuma più energia e acqua sul pianeta) ma anche per lo smaltimento dell'invenduto e di tutto quanto viene buttato dopo pochi mesi dai consumatori.