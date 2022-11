Il satellite cattura una enorme nuvola di gas metano nei pressi di una discarica in India

C'è un'enorme nuvola di metano, il potente gas ad effetto serra, vicino a un impianto di smaltimento rifiuti in India: l'immagine è stata scattata da un satellite appena 48 ore fa ed è la seconda della serie diffusa da Bloomberg Green in coincidenza con i lavori della Cop27, in Egitto.

Il rilevamento evidenzia come i cumuli di immondizia - che generano il potente gas serra quando materiale organico come gli avanzi di cibo si decompone - stiano innescando potenti e persistenti emissioni di metano.

L'immagine è stata scattata da una società canadese di monitoraggio delle emissioni, GHGSat Inc., alle 13:28 ora di Mumbai il 5 novembre scorso: mostra un pennacchio di metano che GHGSat attribuisce appunto alla vicina discarica. Il tasso di emissioni stimato era di 1.328 chilogrammi all'ora di metano.

Anche le montagne di rifiuti dunque minacciano fortemente il clima perché la materia organica non trattata libera metano in atmosfera e questo gas contribuisce al surriscaldamento del pianeta.