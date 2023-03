In volo sull'Antartide: il continente di ghiaccio visto dall'alto

Il piccolo turboelica che collega la Stazione Mario Zucchelli sulla costa del Mare di Ross e la stazione italo-francese di Concordia sul Plateau Antartico sorvola il continente di ghiaccio per 1200 chilometri.

Ecco le foto di Andrea Bettini e Augusto Piccioni, inviati di RaiNews24 al seguito della XXXVIII spedizione del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide, coordinato dal CNR per la parte scientifica e dall'ENEA per la parte logistica.