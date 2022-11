Lo spettacolo dell'aurora boreale nel cielo di Tromsø

L'aurora polare è un fenomeno ottico prodotto dall'interazione di protoni ed elettroni di origine solare con la ionosfera terrestre. Le particelle cariche eccitano gli atomi dell'atmosfera che emettono bande luminose di varie lunghezze d'onda e forme, i cosiddetti “archi aurorali”, nei tipici colori rosso-verde-azzurro.

Il periodo migliore per osservare questo fenomeno in Norvegia va da settembre ad aprile e in particolare durante la notte polare tra novembre e gennaio.

Il nome aurora Boreale deriva da Aurora, la dea romana dell'alba e Borea, il dio greco del vento del nord.