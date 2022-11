Londra, Alcina alla Royal Opera House è una festa dei sensi

Uno spettacolo divertente e intelligente che sta avendo un grande successo di pubblico e di critica . Alcina di Georg Friedrich Haendel torna al Covent Garden, proprio il luogo dove era stata rappresentata la prima volta nel 1735, con libretto in italiano di Antonio Marchi ispirato all’Orlando Furioso di Ariosto. Alla Royal Opera House mancava da 29 anni.

Nella regia di Richard Jones accade sempre qualcosa ma l’azione è chiara e i movimenti non sono mai gratuiti. Compaiono e scompaiono alberi, letti, perfino la baracca di un giardiniere. Ci sono dei figuranti che indossano belle maschere di animali - a ricordare le trasformazioni operate dalla maga. Assieme ai cantanti eseguono anche divertenti coreografie. Atlante e Bradamante rappresentano il mondo della virtù, Alcina quello del vizio. Ma i confini non sono così netti ed è soprattutto il finale, a sorpresa, a farci interrogare su quale dei due sia preferibile.

Dirige Christian Curnyn. Nel ruolo del titolo, Lisette Oropesa, un’interpretazione straordinaria sia per qualità vocali per talento scenico. Ma tutto il cast è di ottimo livello. In scena fino al 29 novembre, pochi posti disponibili.