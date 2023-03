Marte in Antartide: le Dry Valleys

Le Dry Valleys, cioè le valli secche, sono un'anomalia nel panorama antartico: una zona nelle vicinanze della base statunitense di McMurdo dove le precipitazioni sono sostanzialmente assenti. Il risultato è un ambiente gelido e desertico, il più simile a Marte che si possa trovare sul nostro pianeta.

I ricercatori Mikhail Iakimov e Violetta La Cono del laboratorio di astrobiologia dell'Istituto di Scienze Polari del Cnr di Messina cercano microrganismi nel lago San Juan, uno dei più salati del mondo. Trovarli fornirebbe informazioni utili anche alle missioni che cercano vita in ambienti analoghi fuori dalla Terra, ad esempio sul Pianeta Rosso.

L'attività si svolge all'interno della XXXVIII Spedizione del Programma nazionale di Ricerche in Antartide, coordinato dal Cnr per la parte scientifica e dall'Enea per quella logistica.