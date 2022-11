Mondiali, a Doha si gioca con 3,4 gradi in più rispetto alla media a causa del cambiamento climatico

Secondo Climate Central, il centro di ricerca statunitense sul clima, i calciatori impegnati nei mondiali in Qatar devono affrontare un "caldo fuori stagione" eccezionale a causa del riscaldamento globale.

In questi giorni a Doha si stanno registrando temperature di oltre 3 gradi centigradi superiori alla media, fino a +3,4 gradi rispetto al normale in questo periodo dell'anno.

La ricerca si basa sui dati del Climate Shift Index (CSI), uno strumento di analisi disponibile sul sito web di Climate Central che mostra quanto il riscaldamento globale influenzi il meteo di un giorno specifico in tutto il mondo. Valori alti del CSI indicano che il cambiamento climatico ha reso le temperature più probabili.

L’applicazione confronta la frequenza con cui una determinata temperatura si verifica nella situazione climatica attuale con quella in un clima senza riscaldamento globale.

Secondo i calcoli degli scienziati di Climate Central si tratta di un aumento di temperature che il cambiamento climatico ha reso almeno due volte più probabile.

Andrew Pershing, direttore del Dipartimento di scienze climatiche dell’organizzazione, dice: "Lo stress di gareggiare in condizioni di caldo estremo colpisce un numero crescente di sportivi, e il cambiamento climatico sta rendendo gli sport all'aperto più rischiosi sia per i professionisti che per tutti noi. E sarà sempre più rischioso, finché le emissioni nette di gas serra non saranno fermate e le temperature globali non smetteranno di aumentare".

Alla vigilia dei mondiali molti osservatori sostenevano che per il governo del Qatar ospitare la Coppa del Mondo fosse l’occasione per spostare il peso della propria economia dal settore del petrolio e del gas verso quello turistico di intrattenimento ed eventi. La realtà è che, per poter organizzare i Mondiali, il Qatar ha dovuto costruire un gran numero di infrastrutture nell'arco di 12 anni, con una enorme impronta di carbonio, nonostante questo impatto sia stato negato.

Nel 2021 il Qatar ha fissato l'obiettivo di ridurre le emissioni di Co2 del 25% entro il 2030. A Doha c'è una nuova rete metropolitana, più spazi verdi e parchi e il centro di Msheireb, un quartiere centrale progettato per essere sostenibile e sfruttare i flussi naturali del vento.

La piccola penisola sul Golfo Persico è, dopo l’Artico, il luogo che si sta riscaldando più velocemente al mondo e la risposta fino ad oggi è stata molto costosa dal punto di vista del consumo energetico e dell’impatto sul clima: dai parchi dove bocchette d’aria fresca alleviano il calore per chi fa esercizio fisico in percorsi climatizzati all’acqua potabile che proviene quasi totalmente dagli impianti di desalinizzazione alimentati da combustibili fossili.