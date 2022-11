Bundesliga, le curve incitano al boicottaggio dei mondiali di calcio in Qatar

Le curve della massimo campionato di calcio tedesco affinano la protesta contro Qatar2022. Sempre più striscioni, sempre più grandi.

Il 13 novembre Norimberga e Augsburg, il giorno prima il Freiburg. I tifosi del Borussia Dortmund lo hanno fatto già in diverse occasioni.

Le curve tedesche si stanno mostrando particolarmente sensibili al tema dei diritti umani violati in Qatar, piangono la perdita della morale del calcio ed esortano i telespettatori a non guardare il torneo che inizierà il 20 novembre.



Nella Capitale, i fan dell'Hertha Berlin hanno esposto un enorme striscione che si riferiva all'impatto sul climatico del torneo, e altri sui diritti LGBTQIA+ . Qualche giorno fa invece hanno srotolato un altro striscione: “15.000 morti per 5.760 minuti di calcio! Vergognatevi!”