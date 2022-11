L'immagine iconica, tra sacro e profano: tifosi musulmani pregano fuori dall'Al Bayt

Nel giorno della cerimonia inaugurale e della prima partita, Qatar-Ecuador, alcuni tifosi hanno pregato al tramonto nel luogo in cui si trovavano. Dunque intorno allo stadio Al Bayt si sono visti diversi fedeli inginocchiarsi secondo la Qibla, la direzione della Mecca.

Il Qatar è una nazione musulmana, con leggi, costumi e pratiche radicate nell'Islam. Il paese non è né liberale come Dubai negli Emirati Arabi Uniti né conservatore come parti dell'Arabia Saudita. La maggior parte dei suoi cittadini sono musulmani sunniti.

Il clan più potente del Qatar proviene dall'entroterra della penisola arabica, dove è nata l'ideologia wahhabita. La sua moschea nazionale prende il nome dalla figura religiosa del XVIII secolo, Mohammed Ibn Abdul-Wahhab, che ha stimolato l'interpretazione ultraconservatrice dell'Islam sunnita nota come wahhabismo.

Ai visitatori di questa moschea e di altre moschee in Qatar viene chiesto di vestirsi in modo conservativo, con gli uomini che coprono le ginocchia e le donne che indossano preferibilmente abiti larghi noti come abaya e foulard.