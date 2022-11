Una clessidra infuocata: la visione degli inizi di una stella nell'ultima foto del telescopio Webb

L'ultima spettacolare immagine catturata dal telescopio spaziale James Webb e pubblicata dalla NASA svela i segreti della nascita di una nuova stella.

L'immagine mostra la protostella L1527 avvolta nelle nubi prodotte dal materiale che ne alimenta la crescita. Queste nubi ardenti all'interno della regione di formazione stellare del Toro sono visibili soltanto nella luce infrarossa, un obiettivo ideale per la NIRCam (Near-Infrared Camera) del telescopio Webb.

Le affascinanti nubi in cui è immersa, osservate agli infrarossi, sono le cavità che si creano, sopra e sotto di essa, quando il materiale si allontana dalla protostella e si scontra con la materia circostante illuminandosi di blu e arancione.

I colori sono dovuti a strati di polvere spaziale tra il telescopio Webb e le nubi. Le aree blu sono quelle in cui la polvere è più sottile. Più lo strato di polvere è spesso, meno luce blu riesce a passare, creando le zone di colore arancione.

La regione centrale nella parte alta dell'immagine mostra forme simili a bolle, dovute a qualcosa di paragonabile a "sbuffi" della giovane stella nella sua primordiale fase di crescita.

Nonostante il caos che provoca, L1527 ha infatti solo circa 100.000 anni - un corpo celeste relativamente giovane. Data la sua età e la sua luminosità L1527 è considerata una protostella di classe 0, il primo stadio della formazione stellare.

Protostelle come queste, ancora avvolte in una nube scura di polvere e gas, hanno ancora una lunga strada da fare prima di diventare vere e proprie stelle. L1527 non genera ancora la propria energia attraverso la fusione nucleare dell'idrogeno, caratteristica essenziale di una stella.

Anche la sua forma è instabile: si tratta di un piccolo, caldo e gonfio cumulo di gas con una massa compresa tra il 20 e il 40 per cento di quella del nostro Sole.

Man mano che la protostella incorpora massa, il suo nucleo si comprime gradualmente e si avvicina alla fusione nucleare stabile.

La scena che il telescopio spaziale Webb ci mostra in questa immagine è proprio questa: la protostella L1527 che si avvia a diventare una nuova stella nell'Universo.