Eleonora, il piccolo Giovanni e Nikolinca che sognava di diventare italiana: le 7 vittime di Ischia

Eleonora Sirabella, tra qualche settimana 32 anni. Francesco Monti, 11 anni, e la sorellina Maria Teresa, 6 anni. Ma anche Giovanna Mazzella, 30 anni, con il marito Maurizio Scotto Di Minico, 32 anni e il piccolo Giovangiuseppe, appena 22 giorni. E Nikolinca Blagova Gancheva, la donna bulgara di 60 anni all'inizio scambiata con Eleonora. E' l'asettico elenco delle sette vittime accertate e identificate della frana di Casamicciola dell'alba di ieri.

Dei due fratellini Monti si cercano ancora padre, madre e un altro fratello. Così come si cercano il marito di Eleonora, un marittimo, e il compagno di Nikolinca.

Giovanni era nato il 4 novembre, ed è la vittima più giovane della tragedia che ha travolto l'isola di Ischia. Ieri il suo corpicino era ancora nella casa invasa dal fango in via Celario a Casamicciola. Mamma Giovanna Mazzella e papà Maurizio Scotto, sono ancora lì sotto. I corpi sarebbero già stati individuati. E c'è un'altra famiglia spazzata dalla furia delle piogge. Valentina Castagna e Gianluca Monti avevano tre figli. Maria Teresa, 5 anni, era nella cameretta con ancora indosso il pigiamino rosa. Poco distante il fratellino Francesco. Entrambi morti. Di mamma e papà nessuna traccia, così come di Michele, il figlio più grande. La prima a essere stata ritrovata sabato sera è Eleonora Sirabella, 31 anni, commessa di Casamicciola. Ancora disperso il marito Salvatore Impaglianno, 35 anni, marinaio. Trovato anche il corpo di Nikolinca Blagova, detta Nina, bulgara di 54 anni, a Ischia da quattro giorni. Voleva diventare cittadina italiana e stabilirsi sull'isola. Viveva in Germania dove lavorava in un ristorante.