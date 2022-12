1976, l'Italia vince la Coppa Davis nella finale delle "magliette rosse"

Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti, Tonino Zugarelli e Nicola Pietrangeli capitano non giocatore: è la squadra di Coppa Davis che negli anni Settanta ha trasformato la visione del tennis nell’opinione pubblica italiana da sport di élite a passione popolare.

Un’avventura ripercorsa attraverso la bella docuserie firmata da Domenico Procacci che ha avuto un grande successo nell’anno in cui Berrettini, Sinner, Musetti, Fognini e Bolelli con il capitano Volandri hanno tentato di ripetere l’impresa a 46 anni di distanza e che è disponibile su Raiplay .

I tifosi che hanno vissuto quella stagione - i “4 moschettieri” di Pietrangeli arrivarono in finale altre 3 volte tra il 1977 e il 1980 - snocciolano la formazione che portò in Italia l’“insalatiera” per la prima e a tutt'oggi unica volta come qualche anno più tardi avrebbero snocciolato i nomi dell’altra squadra azzurra per antonomasia, quella campione del mondo in Spagna: “Zoff, Gentile, Cabrini, Oriali, Collovati, Scirea… e il CT Enzo Bearzot” .

Accomunano i due successi le polemiche e il travagliato rapporto con la stampa nel momento decisivo del torneo e la mossa di Pietrangeli e Bearzot che isolarono gli atleti per caricarli e concentrarli sul campo. Ma le analogie finiscono qui. La natura dello scontro e l’epilogo furono molto diversi. Nel 1982 il Presidente della Repubblica Sandro Pertini esulterà al Bernabeu e riporterà calciatori e coppa sull’aereo presidenziale. Sei anni prima, come hanno raccontato i protagonisti, la squadra di Davis era tornata a Roma in sordina, tra indifferenza e contestazione.

Era il 1976, e la finale si giocava all’Estadio Nacional, teatro degli orrori perpetrati dalla dittatura di Pinochet contro gli oppositori politici. L'Italia stava raggiungendo il vertice del tennis internazionale: quell'anno Adriano Panatta aveva vinto gli Internazionali d'Italia al Foro Italico e si era imposto al Roland Garros, una doppietta storica. Barazzutti aveva vinto il suo primo titolo ATP. La squadra era matura per un successo storico che mancava da troppo tempo, dalle sconfitte in finale contro i fortissimi australiani nel 1960 e '61.

Il Cile era in finale d’ufficio, per la squalifica dell’Unione Sovietica che, direttamente su ordine del segretario generale del Partito Comunista Leonid Brezhnev, si era rifiutata di giocare la semifinale in segno di protesta contro il regime. In Italia da un lato la politica è polarizzata e in tanti a sinistra chiedono di seguire l’esempio dell’Unione Sovietica, dall’altra sono gli anni del “compromesso storico” tra PCI e DC e il 1976 è l’anno in cui nasce il primo governo di “solidarietà nazionale”.

Il dibattito è acceso con la squadra decisa ad andare a giocarsi la finale, il governo e il CONI che nicchiano, e le voci che si levano anche dal partito Comunista per chiedere a quello italiano di dare il via libera per non lasciare la coppa Davis nelle mani di Pinochet e della sua propaganda. Anche il mondo dello spettacolo è diviso con Domenico Modugno che si schiera accanto all’associazione Italia-Cile per il boicottaggio e un personaggio come Ugo Tognazzi che invece si chiede ironicamente perché “proprio Panatta non lo vogliamo esportare?” .

E come racconta Paolo Mieli in una vecchia puntata di Passato e Presente sulla “finale della discordia”, a “tagliare il nodo” delle polemiche fu proprio Adriano Panatta che convinse il compagno Paolo Bertolucci a scendere in campo nel doppio decisivo contro Patricio Cornejo e Jaime Fillol indossando come prima la maglietta rossa in segno di solidarietà con il popolo cileno che si opponeva alla dittatura.