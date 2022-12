Bufera artica negli Usa, almeno 61 vittime. Buffalo la città più colpita

Il bilancio delle vittime della feroce tempesta che ha colpito gran parte degli Stati Uniti durante il periodo natalizio è salito ad almeno 61. Il dirigente della Contea di Erie, Mark Poloncarz, ha dichiarato che sono stati segnalati altri due decessi nella regione occidentale di New York che ha subito il peso della storica tempesta, portando così il totale a 39.

La Contea di Erie comprende la città di Buffalo, colpita dalla neve, dove si è verificata la maggior parte dei decessi. Poloncarz ha detto che 17 delle 39 vittime sono state trovate all'aperto, 11 in case, quattro in auto, quattro sono morte mentre spalavano o spazzavano la neve e tre sono state il risultato dell'incapacità dei soccorritori di raggiungerle in tempo. Nove morti sono stati segnalati in incidenti d'auto legati alla tempesta nello Stato centro-occidentale dell'Ohio, mentre altri morti sono stati segnalati in almeno una mezza dozzina di altri Stati.

Con l'aumento delle temperature e lo scioglimento della neve, i funzionari di New York hanno espresso preoccupazioni per le inondazioni, ma l'esecutivo della contea ha detto che "non sembra che sarà grave". Mentre Buffalo si tirava fuori da una tempesta unica nel suo genere, sono aumentate le critiche alla risposta delle autorità, con Poloncarz che ha definito la gestione della città "imbarazzante".

Il divieto di circolazione, ad esempio, è stato emesso a Buffalo solo alle 9.30 di venerdì mattina, quando molte persone si stavano già recando al lavoro. La tempesta ha anche portato temperature insolitamente fredde in Stati come il Texas e la Florida e ha causato il caos negli aeroporti, con migliaia di voli in ritardo o cancellati. La Southwest Airlines, che ha cancellato più di 15.000 voli in otto giorni dopo quello che ha dichiarato essere un guasto ai suoi sistemi di programmazione, ed ha spiegato che si aspetta che le sue operazioni tornino gradualmente alla normalità da questa mattina.