Cinema, musica e famiglia: nove curiosità su Bruce Willis

La famiglia allargata di Bruce Willis è in ansia per la salute dell'attore: secondo il sito 'Radar Online', le condizioni della star di 'Die Hard' sono ulteriormente peggiorate da quando in marzo è stato annunciato che l'attore soffre di afasia, una sindrome che rende difficile la parola e la comprensione del linguaggio.

"Sanno che non sarà con loro per molto e vogliono passare con lui tutto il tempo possibile", ha detto una fonte vicina alla famiglia. Willis ha 67 anni e da mesi non lavora più nel cinema. Lui e la ex moglie Demi Moore si sono riavvicinati, riporta oggi il 'Daily Mail' mentre l'attuale consorte, EmmaHeming, lo aiuta a comunicare.

Bruce e Demi sono stati sposati dal 1987 al 2000 e hanno tre figlie, Rumer, Tallulah e Scout. L'attore ha sposato la Heming nel 2009 e ha avuto con lei altre due figlie: Mabel e Evelyn.

Il debutto cinematografico dell’attore avviene nel 1987 con Appuntamento al buio. La fama arriva però l’anno successivo, quando interpreta John McClane, protagonista di Trappola di cristallo. L’attore riprende il ruolo anche nei sequel 58 minuti per morire – Die Harder (1990), Die Hard – Duri a morire (1995), Die Hard – Vivere o morire (2007) e Die Hard – Un buon giorno per morire (2013). Tra i suoi film più importanti ci sono: Il falò delle vanità (1990), Pulp Fiction (1994), L’esercito delle 12 scimmie (1995), Il quinto elemento (1997), Armageddon – Giudizio finale (1998), Il sesto senso (1999), Unbreakable – Il predestinato (2000), Sin City (2005), Moonrise Kingdom (2012), Looper (2012), Il giustiziere della notte (2018), Glass (2019) e Motherless Brooklyn – I segreti di una città (2019).

