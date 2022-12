Da Betlemme a Kiev, gli alberi che illuminano il Natale

Tradizionali o tecnologici, scintillanti o colorati. Gli alberi di Natale sono i protagonisti delle città nei giorni di festa.

In una Betlemme affollata di turisti e pellegrini - tornati in gran numero dopo lo stop causato dal covid - il grande albero nella piazza della Mangiatoia, di fronte alla Basilica della Natività, attende l'inizio delle celebrazioni con la Messa di mezzanotte officiata dal patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa, preceduta da una processione sulla “Via della Stella” - la tradizione vuole che questa sia la via percorsa dalla Sacra Famiglia più di 2 mila anni fa.

Nella martoriata Kiev, il sindaco Vitaly Klitschko, ha mantenuto la promessa fatta - “Putin non ruberà il Natale”, aveva detto - e un grande albero, adornato da colombe di pace e dalle bandiere dei Paesi che hanno aiutato l'Ucraina, infonde speranza. Come quello eretto nella metropolitana di Kharkiv, che funge anche da rifugio antiaereo.

A Parigi il tema scelto quest'anno dalle Galeries Lafayette per l'abete che troneggia sotto la Cupola dell'edificio è proprio l'albero di Natale: la scrittrice Claire Castillon in Planète Sapin (Pianeta Albero)

racconta la storia di Nordmann, un residente di Elato, inviato sulla Terra per salvare il Natale della piccola Annie.

A New York, l’abete rosso di 25 metri allestito al Rockefeller Center è decorato con più di 50.000 luci LED e con una stella di cristallo Swarovski, ideata dall’architetto Daniel Libeskind, con 70 punte e 3 milioni di cristalli.

A Londra l'albero natalizio è tradizionalmente posizionato a Trafalgar Square. Dal 1947 viene donato ai londinesi dagli abitanti di Oslo, in Norvegia, come ringraziamento per l'aiuto ricevuto durante la Seconda guerra mondiale.

Infine Roma: il grande albero di piazza Venezia è alimentato dall'energia solare e circondato alla sua base da pannelli fotovoltaici. L'Abete del Caucaso è alto 23 metri e proviene da Varese ed è allestito con 100 mila lampadine e 800 sfere di colore rosso, oro e argento.