Da "Homo eroticus" a "Divorzio all'italiana": le foto dei film che consacrarono il suo successo

Vestendo i panni dell'italiano medio e del meridionale provinciale e furbetto, Lando Buzzanca ottenne la notorietà, ma il successo di pubblico e quello commerciale negli anni Settanta lo conquistò come donnaiolo impenitente, attore simbolo della commedia sexy all'italiana, grazie anche a una 'bellezza maschia' segnata da mascella prominente, sguardo vispo, bel sorriso e naso scolpito.

In questa carrellata di immagini lo vediamo al fianco di altri grandi protagonisti del nostro cinema. Da Stefania Sandrelli, a Claudia Cardinale. Da Rossana Podestà a Walter Chiari in pellicole che hanno segnato l'immaginario collettivo: "Homo Eroticus" (1971) di Marco Vicario; "Quei temerari sulle loro pazze, scatenate, scalcinate carriole" di Ken Annakin; “Divorzio all'italiana” di Pietro Germi e “Una rosa per tutti” di Franco Rossi. Tra gli ultimi lavori di Buzzanca, “Il restauratore”, serie tv targata Rai che ottenne un buon successo di critica e pubblico.