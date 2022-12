Foto dell'anno Unicef: i libri rifugio dei bambini contro la guerra e la violenza

Promosso da Unicef Germania e giunto alla 23esima edizione, il concorso ha premiato anche quest'anno i lavori dei fotoreporter professionisti che hanno saputo documentare con efficacia la personalità e le condizioni di vita dei bambini nel mondo.

Il primo premio è andato al fotografo argentino Eduardo Soteras per il suo lavoro di documentazione sulla guerra in Etiopia e in particolare per una foto straordinaria che ritrae due bambini nella biblioteca di una scuola elementare nella regione del Tigray. Sul loro volto un momento di sollievo mentre il luogo dove hanno trovato temporaneo rifugio dalla violenza mostra i segni del caos e della guerra.

La guerra in Etiopia è uno dei conflitti più brutali e sanguinosi degli ultimi anni. Ha portato la popolazione civile della regione del Tigray a una situazione catastrofica con migliaia di vittime e milioni di sfollati che patiscono le conseguenze del conflitto, della siccità, della fame, della mancanza di acqua potabile, della perdita di bestiame e raccolti e della distruzione di cliniche e scuole.

Il secondo premio è andato all’immagine del fotografo statunitense Ron Haviv, intitolata "Una volta avevo una casa" che ritrae le emozioni sul volto di un gruppo di bambine e bambini in uno scantinato di Kiev mentre l'insegnante legge loro una storia.

L'immagine è stata scelta in una serie che documenta gli effetti diretti e indiretti dell'invasione russa sull'infanzia: carrozzine abbandonate, ponti distrutti ed edifici residenziali bombardati, scantinati e stazioni della metropolitana dove bambini nascono, giocano e imparano. A novembre 2022, in Ucraina quasi 1.000 scuole sono state danneggiate, quasi 130 completamente distrutte. Almeno 400 bambini hanno perso la vita a causa del fuoco dell'artiglieria, 800 hanno riportato gravi lesioni fisiche.

Al terzo posto il fotografo tedesco Daniel Pilar, con uno scatto estremamente attuale che ritrae una scuola segreta per ragazze a Kabul. Pilar ha scoperto la scuola in un edificio alla periferia di Kabul, nascosta in un cortile.

Qui, una giovane e coraggiosa docente insegna alle ragazze del settimo e dell'ottavo anno. La loro fame di istruzione è più forte di qualsiasi divieto. Proprio come la coraggiosa insegnante, però, i genitori che mandano le loro figlie in queste scuole devono assicurarsi che rimangano anonime.

Da quando i Talebani hanno ripreso il potere in Afghanistan nell'agosto 2021, alle ragazze è stato nuovamente vietato di frequentare le scuole secondarie. Di conseguenza, a più di un milione di ragazze viene negata la possibilità di ricevere un'istruzione, mentre aumenta il rischio di sfruttamento, abusi e matrimoni precoci.