Il 2022 in 30 foto

La foto di copertina spetta al popolo ucraino, rifugiato sotto il ponte di Irpin distrutto dalle bombe russe pochi giorni dopo l'inizio della guerra di aggressione. Lo scatto è di Emilio Morenatti, fotografo vincitore del premio Pulitzer, che fin dal primo giorno era a Kyiv per documentare l'attacco e le sue conseguenze sulla popolazione civile.

Un altro reporter che per Associated Press ha raccontato giorno dopo giorno il conflitto alle porte dell'Europa con immagini straordinarie è Evgeniy Maloletka. A lui e al collega Mstyslav Chernov si devono le immagini che hanno mostrato al mondo l'assedio di Mariupol. Sue le drammatiche foto del bombardamento della maternità nell'ospedale della città sul Mar d'Azov.

Il clima è stato l'altro protagonista del 2022 con una lunga serie di eventi disastrosi innescati o amplificati dai suoi cambiamenti un po' ovunque sul Pianeta: dalla siccità prolungata che ha colpito gli Stati Uniti occidentali, l'Europa (Italia compresa con la secca storica del Po ), l'Africa subsahariana e la Cina agli eventi meteorologici estremi che hanno portato inondazioni disastrose in Pakistan, Nigeria, Filippine e Australia.

Anche l'Italia è stata segnata da tragedie causate dalla miscela esplosiva tra forza della natura e antropizzazione del territorio, dall'alluvione nelle Marche alla frana di Casamicciola . Mai come quest'anno si è manifestata con forza la connessione tra clima e movimenti migratori di massa.

Quando Jane Barlow è arrivata a Balmoral il 6 settembre non si immaginava che gli scatti di quella mattina sarebbero passati alla storia. Certo l'investitura di Liz Truss come nuova prima ministra nella residenza scozzese della regina invece che a Buckingham Palace era un fatto insolito ed era legato alle precarie condizioni di salute della sovrana, ma la fotografa che lavora da 15 anni a stretto contatto con la famiglia reale non si aspettava che quelli fossero gli ultimi scatti di Elisabetta II : “Per me, la foto migliore è quella della regina da sola. Ed è ovviamente diventata la più significativa ora”, ha raccontato a Bbc.

Il 2022 passerà alla storia anche per aver visto scoccare la scintilla della rivoluzione in Iran contro la dittatura degli Ayatollah, una sollevazione popolare guidata dalle donne il cui esito è ancora incerto. La morte di Mahsa Amini, la 22enne arrestata e percossa fino a ridurla in coma dalla polizia morale perché non indossava correttamente il velo ha innescato un'ondata di proteste senza precedenti al grido “Donna, vita, libertà” a cui il potere teocratico ha risposto con una violenta repressione che ha causato centinaia di morti e l'impiccagione di giovani manifestanti come Mohsen Shekari e Majidreza Rahnavard .