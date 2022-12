Il messaggio di addio di InSight: ecco l'ultima foto scattata dalla sonda su Marte

"Il 18 dicembre 2022 InSight non ha risposto alle comunicazioni dalla Terra", ha annunciato la NASA nel suo ultimo aggiornamento sul blog della missione. "La potenza del lander è in calo da mesi, come previsto, e si presume che InSight abbia raggiunto la fine delle operazioni. Non si sa cosa abbia causato la variazione di energia; l'ultima volta che la missione ha contattato il veicolo spaziale è stato il 15 dicembre 2022".

I livelli di energia del lander si stavano riducendo da mesi a causa della sabbia depositata sui suoi pannelli solari. Gli ingegneri del Jet Propulsion Laboratory della California avevano capito che la fine era vicina e che difficilmente la missione avrebbe potuto proseguire oltre il gennaio del 2023. Per contenere i consumi, i tecnici della NASA avevano spento il sismometro della sonda, così prezioso in questi anni di indagini e rilevazioni. Ma pare non sia servito a prolungare la vita della sonda.

La NASA ha riferito che domenica, inaspettatamente, InSight non ha risposto alle comunicazioni dalla Terra e che l'ultima comunicazione risale a giovedì scorso: "Si presume che InSight abbia raggiunto la fine delle sue operazioni". Ancora non è chiaro cosa abbia provocato quest'ultima perdita di energia.

Nei prossimi giorni la NASA tenterà di ripristinare le comunicazioni con la sonda, ma le speranze sono poche. L’agenzia spaziale dichiarerà conclusa la missione quando InSight perderà due sessioni di comunicazione consecutive con il veicolo spaziale in orbita attorno a Marte, parte della Mars Relay Network, ma solo se la causa della mancata comunicazione sarà il lander stesso. In seguito, la Deep Space Network dell’agenzia resterà in ascolto per un certo periodo, per sicurezza.

Su Twitter intanto è stata pubblicata l'ultima immagine scattata dalla sonda, con un messaggio a tutti i follower: "La mia potenza è molto bassa, quindi questa potrebbe essere l’ultima immagine che posso inviare. Non preoccupatevi per me, il mio tempo qui è stato produttivo e sereno. Se potrò continuare a parlare con il mio team lo farò ma presto la chiuderò qui".

InSight ha iniziato la sua avventura marziana dalla base aerea di Vandenberg in California il 5 maggio 2018. Dopo un viaggio di sei mesi, il lander è atterrato su Marte il 26 novembre 2018 iniziando le sue operazioni di superficie a Elysium Planitia. La raccolta dei dati scientifici è partita dopo circa 10 settimane dall'arrivo sul Pianeta Rosso.

InSight è stato il primo veicolo spaziale a documentare un terremoto marziano, rilevando oltre 1.300 ‘marsquakes’ nei suoi quattro anni di permanenza su Marte grazie al suo sismometro di costruzione francese. Tra questi alcuni causati dall'impatto di meteoriti . L'ultimo “martemoto” rilevato da InSight, all'inizio di quest'anno, ha fatto tremare il suolo per almeno sei ore. Una raccolta di dati sismici che ha fornito importanti conoscenze sulla struttura interna del pianeta consentendo agli scienziati una vera e propria mappatura.