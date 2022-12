Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky parla al Congresso degli Stati Uniti

''Non è beneficenza'' quella che gli Stati Uniti stanno facendo nei confronti dell'Ucraina, ma ''un investimento della democrazia e nella sicurezza''. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in uno storico discorso al Congresso americano dove ha promesso che ''l'Ucraina vincerà'' la guerra contro la Russia di Vladimir Putin. ''I vostri soldi non sono beneficenza, ma un investimento nella sicurezza globale e nella democrazia'', sono soldi ''che gestiamo nel modo più responsabile", ha ha affermato Zelensky chiedendo che vengano aumentate le sanzioni contro la Russia. "I terroristi devono essere ritenuti responsabili dell'aggressione", ha aggiunto, sottolineando che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha sostenuto il suo piano di pace in 10 punti, ma ha aggiunto che ogni membro del Congresso può contribuire all'attuazione.