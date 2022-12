Joe Biden riceve i premiati del "Kennedy Center Honors": tra loro George Clooney e gli U2

Il presidente Joe Biden ha ricevuto - nella East Room della Casa Bianca - i premiati del "Kennedy Center Honorees”, ovvero gli artisti che hanno influenzato la cultura americana. Tra loro, ricordiamo: l'attore e regista George Clooney, la cantautrice Amy Grant; la cantante Gladys Knight, la compositrice, direttrice ed educatrice Tania León e la rock band irlandese degli U2, composta dai membri della band Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr.

Il premio è stato istituito nel 1978. Nel corso dei suoi 45 anni di storia, il Kennedy Center Honors ha ridefinito la percezione americana della sua eredità artistica e ha reinventato il modo in cui questa nazione premia i suoi artisti. Gli Honors sono stati paragonati a un cavalierato in Gran Bretagna, o alla Legione d'Onore francese, la ricompensa per gli sforzi e gli obiettivi raggiunti.

Biden ha reso omaggio ai premiati prima della cerimonia alla Casa Bianca elogiandoli davanti a una folla costellata di stelle nella East Room come un "gruppo eccezionale di artisti". Ha evidenziato il lavoro di Clooney davanti alla telecamera e gli sforzi di beneficenza fuori dallo schermo, dall'aiutare le famiglie delle vittime dell'11 settembre al sostegno a una campagna di controllo delle armi guidata dai sopravvissuti alla sparatoria nella scuola di Parkland. Il Presidente USA ha salutato la voce di Grant come “un vero dono di Dio che lei condivide con tutti''. Ha ringraziato Leon per “aver infuso nuovi suoni nell'anima della nazione. ”Parlo per tutti gli americani quando dico che preferiremmo vivere nel vostro mondo piuttosto che essere senza di voi nel nostro.''

Biden ha chiamato gli U2 “quattro figli d'Irlanda, poeti nel loro proprio diritto'' la cui musica ”ha cambiato il mondo. Faremmo bene a ricordare oggi in un momento in cui c'è troppo odio, troppa rabbia, troppa divisione qui in America, e francamente, intorno al mondo, una loro canzone: `Siamo uno ma non siamo la stessa cosa. Dobbiamo portarci l'un l'altro.'’