Morta l'attrice americana Kirstie Alley, la star di "Cin Cin" aveva 71 anni

L'attrice Kirstie Alley, star della tv e del cinema, nota, tra gli altri, per il suo ruolo vincitore di un Emmy nella serie comica "Cin Cin" e film come "Senti chi parla", è morta, dopo una breve battaglia contro il cancro. Aveva 71 anni. Lo hanno annunciato i suoi figli True e Lillie Parker sui suoi social media, e anche Donovan Daughtry, un rappresentante di Alley, ha confermato alla Cnn via e-mail che l'attrice è morta."Siamo tristi di informarvi che la nostra incredibile e amorevole madre è morta dopo una battaglia contro il cancro, scoperto solo di recente", si legge nella dichiarazione dei figli di Kirstie Alley