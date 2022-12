Quando San Paolo celebrava gli 80 anni di Pelé in piena pandemia

Il 1° ottobre 1977, al Giants Stadium nel New Jersey, Pelé dà l'addio al calcio giocato. In quell'occasione indossa nel primo tempo la maglia dei New York Cosmos, la sua squadra di allora, e nel secondo quella del Santos, la sua squadra brasiliana. Stadio pieno, una partita storica, trasmessa in 38 paesi. In quell'occasione il re del calcio abbraccia Muhammad Ali, i due sono probabilmente gli sportivi più amati e celebrati in assoluto.

Quell'abbraccio diventa un pezzo di storia della fotografia, icona di un tempo e di due eroi della modernità. Ispira magliette, gadget, poster, copertine e opere d'arte. E ispira anche Luis Bueno, noto come Buenos Caos, creatore di arte pubblica, ispirato da Pelé sin dagli esordi come artista.

Durante la pandemia, che in Brasile ha colpito duro, ha completato 40 murales per celebrare gli 80 anni di Pelé. Un percorso di opere che si intitola 'Pelé Beijoqueiro', in cui Pelé bacia altrettanti eroi e personaggi iconici. Dalla Monnalisa a Batman, da Marilyn Monroe alla calciatrice brasiliana Marta Vieira da Silva simbolo di inclusività. Tutt'oggi le opere di Buenos Caos sono tra le più fotografate a San Paolo, molto amate dai turisti e dai brasiliani.