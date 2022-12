Papa Ratzinger, il grande teologo

Il Papa emerito Benedetto XVI, il teologo tedesco che sarà ricordato come il primo Papa in 600 anni a dimettersi, è morto. Lo ha annunciato il portavoce vaticano Matteo Bruni: “Con dolore comunico che il Papa Emerito Benedetto XVI è morto oggi alle 9.34 nel Monastero Mater Ecclesia in Vaticano”.

Nato a Marktl am Inn (Baviera) il 16 aprile 1927 da una famiglia di origini contadine e artigiane, terzo figlio di un commissario della gendarmeria, entrò nel 1939 in seminario. Fu ordinato sacerdote nel 1951 e si dedicò agli studi di teologia insegnando prima nelle università di Bonn, Münster, Tubinga e poi Storia dei dogmi a Ratisbona, dove si distinse come uno dei più autorevoli e brillanti teologi della seconda metà del Novecento. Nel 1977 fu nominato arcivescovo di Monaco e Frisinga e creato cardinale. Il 19 aprile 2005 è stato eletto Papa, succedendo a Giovanni Paolo II e prendendo il nome di Benedetto XVI.

L'11 febbraio 2013 avviene la sua storica rinuncia, proclamata in latino, al soglio pontificio. Non accadeva dal 1415, con Papa Gregorio XII. Una decisione, quella di assumere il ruolo di Papa Emerito, che solo un fine teologo come lui poteva realizzare: per la prima volta in duemila anni di storia della Chiesa due Papi, Ratzinger e Bergoglio, si sono trovati a coesistere in Vaticano.