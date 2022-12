Pino Settanni, il fotografo dei grandi del cinema

Pino Settanni – Il sogno infinito è un racconto che testimonia tutte le tappe dell’artista pugliese: dalla nascita a Grottaglie, nel 1949, alla vita familiare al lavoro da giovanissimo, in tuta e casco, all’Italsider di Taranto. Fino alle varie svolte di vita: la scoperta della fotografia, il trasferimento nella Capitale, l’incontro col maestro Gottuso e i suoi ritratti del grande cinema.

La storia dell’artista è raccontata con la collaborazione dalla compagna di vita e di lavoro di Settanni, Monique Gregory e dei suoi amici: Carlo Verdone, Domenico de Masi, Giuliana De Sio, Vittorio Sgarbi. Una minuziosa confezione di momenti di vita raccolti dalla giornalista Lorella di Biase.

Una vita passata alla ricerca della luce, in un conflitto continuo tra la passione per la fotografia e la pittura.

“Non è concepibile un buon fotografo che non conosca la pittura (…) Se non avessi studiato Caravaggio e il Cinquecento tedesco non avrei fatto le fotografie che faccio” (Pino Settanni)

Il volume, edito da Archivio Luce Cinecittà e Marsilio Arte, è il primo della Collana dedicata ai grandi fotografi del Luce, voluta dalla Presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia.