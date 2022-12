"Retrospectrum": l'altro volto di Bob Dylan al MAXXI

Ci sono molti Dylan nella storia della cultura popolare a cavallo tra XX e XXI secolo. Era l'intuizione alla base di “Io non sono qui” il film biografico "ispirato dalla musica e alle molte vite di Bob Dylan" che Todd Haynes nel 2007 affidò all'interpretazione di cinque attori e un'attrice, la straordinaria Cate Blanchett interprete della “svolta elettrica”, momento “mitico” della carriera dell'artista e della storia del rock. Recentemente una versione comica di questa multiforme natura del Dylan musicista è diventata virale: è la geniale imitazione di James Austin Johnson al Tonight Show di Jimmy Fallon.

A questa moltitudine di volti e di voci premiata con il Pulitzer alla carriera nel 2008 e il Nobel per la letteratura nel 2016 si aggiunge la figura di artista visivo che il MAXXI propone nella mostra “Retrospectrum” che si apre il 16 dicembre a Roma. Dipinti a olio, acrilici, acquerelli, disegni a inchiostro e sculture in ferro: sono oltre cento i lavori realizzati da Bob Dylan in 60 anni di una carriera che si è dipanata parallelamente a quella musicale.

Si tratta della prima retrospettiva in Europa dedicata all'arte visiva del cantautore originario di Duluth. Attraverso otto sezioni tematiche – Early Works, The Beaten Path, Mondo Scripto, Revisionist, Drawn Blank, New Orleans, Deep Focus e Ironworks – “Bob Dylan. Retrospectum” offrirà, fino al 30 aprile 2023, la possibilità di ripercorrere, come in un diario visuale, la trasformazione delle fonti e degli stili che hanno ispirato e influenzato nel corso degli anni il musicista.

'Bob Dylan. Retrospectrum' è una mostra a cura di Shai Baitel.