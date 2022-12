Tenta di rubare i regali di Natale sotto l’albero di Robert De Niro, arrestata

La polizia di New York ha arrestato una donna sorpresa a rubare i regali sotto l'albero di Natale di Robert De Niro nell'appartamento dell'attore nell'Upper East Side di Manhattan.

La donna, 30 anni, già nota alle forze dell'ordine per una serie di precedenti arresti per furto con scasso, è stata fermata nelle prime ore del mattino di lunedì.

Alcuni agenti hanno visto la sospettata introdursi nel seminterrato dell'edificio intorno alle 2.45 ora locale, hanno trovato segni di effrazione e l'hanno sorpresa mentre cercava di rubare alcuni oggetti. È quanto ha riferito Arthur Tsui, portavoce del Dipartimento di Polizia di New York.

Secondo ABC News la donna stava infilando in una borsa i regali che si trovavano sotto l'albero di Natale e che De Niro, 79 anni, era in casa in quel momento ed è sceso al piano di sotto dopo aver sentito il trambusto.

Stan Rosenfield, portavoce dell'attore non ha voluto commentare l'accaduto se non per dire che il tentativo di furto è avvenuto in un appartamento temporaneamente in affitto alla star premio Oscar per “Toro scatenato” che è nata e cresciuta a Manhattan.