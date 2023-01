Addio a Annie Wersching, Regina dei Borg in "Star Trek"

Addio a Annie Wersching. L'attrice, 45 anni, era nota per aver interpretato la spietata Regina dei Borg nella seconda stagione di "Star Trek: Picard". Il decesso è avvenuto a causa di un cancro dopo due anni di malattia che era però stata mantenuta segreta al pubblico, per suo volere. L'annuncio della sua morte è stato dato dal suo agente. Poco dopo, anche il marito Stephen Full ha rotto il silenzio, ricordandola con parole cariche di amore. L'attrice aveva tre figli: Freddie di 12 anni e Ozzie e Archie di 4 anni.

La Wersching ha interpretato con successo anche il ruolo dell'agente speciale dell'FBI, Renee Walker in "24", nelle stagioni 7 e 8. Poi ha lavorato in “Bosch” e “Hulu's Runaways” basato sull'omonimo team di supereroi Marvel Comics e ambientato all'interno del Marvel Cinematic Universe. È apparsa anche nei film “Bruce Almighty” e “Below the Beltway”.

L'attrice ha iniziato la sua carriera con piccole parti in programmi televisivi di successo tra cui “Birds of Prey” , “Frasier” , “Boston Legal” e “Supernatural”. Ha recitato nei panni di Amelia Joffe anche nella soap opera statunitense più longeva (dopo la cancellazione di “Sentieri” e "Così gira il Mondo), “General Hospital”, nonché la terza al mondo preceduta dalle britanniche The Archers, trasmessa in radio dalla BBC dal 1951 e Coronation Street, trasmessa su ITV dal 1960.

Fu attiva anche nel teatro, avendo lavorato al Victory Gardens e al Marriott Lincolnshire, nonché in manifestazioni come lo Utah Shakespearean Festival.

La Wersching è anche famosa per la sua eccezionale interpretazione di Tess Servopoulos nel gioco per PlayStation del 2013 The Last of Us.

Neil Druckmann, co-creatore di The Last of Us, ha postato su Twitter dicendo: "Ho appena scoperto che la mia cara amica, Annie Wersching, è morta. Abbiamo appena perso una bellissima artista e un essere umano. Il mio cuore è in frantumi. I pensieri sono con lei i propri cari”. Ha anche pubblicato un collegamento a un GoFundMe che è stato creato per la sua famiglia.