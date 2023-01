Sfilata nella Baia di Sydney per le celebrazioni dell'Australia Day

Barche e traghetti con centinaia di persone sfilano nella Baia di Sydney durante il Ferrython, uno degli eventi più popolari e iconici delle celebrazioni per l'Australia Day 2023. È la giornata nazionale ufficiale dell'Australia, che ricorda lo sbarco del 1788 della prima flotta a Sydney Cove, quando il capitano Arthur Phillip prese formalmente possesso della colonia del Nuovo Galles del Sud.

Dal 1994 tutti gli stati australiani hanno adottato il 26 gennaio come giorno di vacanza. Una celebrazione con varie interpretazioni: la maggior parte degli australiani aborigeni lo chiama “Invasion Day”, in riferimento alla decimazione dei loro antenati, mentre gli abitanti dell'Ovest sottolineano come gli inglesi non arrivarono in quella parte di continente prima del 1791.