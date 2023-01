E' come ripartire da un foglio bianco.

Punto e a capo. Quasi fosse una transizione, via tutti gli strati, un

ritorno al basic. Da Gucci l'era post Alessandro Michele è iniziata

oggi con uno show minimalista affidata all'ufficio stile interno. Otto

anni dopo l'esordio in passerella dell'uber stilista che ha cambiato

per sempre il corso della griffe fiorentina, le cose sembrano cambiate

radicalmente. Via la teatralità, lo stile massimalista, il camp, ora

è la sobrietà a farla da padrone sulla passerella di via Mecenate,

headquarter del brand, dove Gucci manda in scena una collezione

maschile che sembra fare tabula rasa di quello che in questo ultimi

anni ha rappresentato l'etichetta di Kering. Dopo il pasto luculliano

offerto per anni da Michele, che ha lasciato il brand nel novembre

scorso, ora serve ripartire da zero.

"L'improvvisazione è un atto collaborativo" fa sapere il gruppo in una

nota. Sulle note della performance dal vivo della band Ceramic Dog di

Marc Ribot e una colonna sonora creata per l'occasione si sviluppa il

guardaroba maschile. A fare da fil rouge alla collezione il Crystal

GG, nuova interpretazione del tessuto monogramma in canvas creato

negli anni '70, spalmato sulle workwear jumpsuit, sulle borse e

calzature oversize.

Il nuovo corso è qui e ora. E passa anche per le

silhouette anni Settanta, per i capispalla over, le canotte e i

cappellini, mentre i capi da motociclista rendono omaggio a pezzi

d'archivio dei primi anni 2000 o si abbinano con i soprabiti dal

taglio scultoreo. Ispirati alla stessa epoca, pantaloni denim

scoloriti come se fossero stati lavati con carburante e abbelliti con

il logo utilizzato da Gucci in occasione dell'apertura del negozio di

New York nel 1953. C'è un filo dell'andoginia alla Michele maniera che

passa per le gonne pantalone dal taglio morbido o i maglioni con i

loghi glitterati fino ai foulard vintage che decorano borse e

pantaloni in denim.

Dall'archivio la chiusura a pistone disegnata da Tom Ford per Gucci,

che caratterizzano la reinterpretazione della borsa Jackie. Le

custodie per abiti sono indossate come borse a tracolla, il mocassino

con morsetto è rivisitato. Il percorso sembra tracciato, la prima

prova senza Michele agli addetti ai lavori sembra più un rito di

transizione in attesa del passaggio di testimone, che non un vero e

proprio nuovo capitolo, con la nomina del prossimo direttore creativo

attesa a breve. Dal front row, intanto, François-Henri Pinault, patron

di Kering, il colosso del lusso che detiene il marchio, annuisce e

interpellato dai cronisti si limita a un laconico 'I liked it'.