Lisa Marie Presley, stroncata a 54 anni da un infarto

Lisa Marie Presley era l'unica figlia di Elvis e fino al 2005 controllava la Elvis Presley Enterprises, poi ha venduto la maggior parte delle sue azioni a una società di private equity. Ha mantenuto perà il controllo di Graceland, la proprietà di Memphis, Tennessee, dove il padre è stato trovato privo di sensi nell'agosto del 1977, prima di essere portato in ospedale dove è morto, come si legge nel certificato del medico legale, per un attacco di cuore.

Gli esami tossicologici sul corpo del padre hanno rivelato alti livelli di droga nell'organismo della leggenda del rock and roll. Lisa Marie Presley ha pubblicato tre album durante la sua carriera ed è la madre dell'attrice Riley Keough, protagonista di "Mad Max: Fury Road". Oltre che con Danny Keough, da cui ha divorziato nel 1994, è stata sposata anche con Nicolas Cage, Michael Jackson e l'attore-cantautore Michael Lockwood.