L'ultimo spettacolare selfie di Perseverance dal suo deposito di campioni di rocce marziane

Il rover Perseverance Mars della NASA si è scattato un selfie davvero straordinario con alcune delle 10 provette che contengono i campioni di rocce marziane che in futuro saranno inviate sulla Terra.

L'immagine è stata realizzata con la fotocamera WATSON (Wide Angle Topographic Sensor for Operations and eNgineering) all'estremità del braccio robotico del rover il 20 gennaio 2023, il 682° giorno marziano (o sol) della missione. Il selfie è composto da 56 pose che sono state unite una volta inviate a Terra.

Lo scenario di questa spettacolare foto proveniente dal Pianeta Rosso è un'area del cratere Jezero soprannominata "Three Forks" scelta da Perseverance per collocare i tubi che contengono la sua preziosa collezione. Si tratta del primo deposito di questo genere su un altro pianeta.

Quella che si vede in primo piano di fronte al rover è la nona provetta piazzata nel deposito e contenente il campione che il team scientifico della NASA chiama "Atsah". In un'altra immagine si vede Perseverance guardare in basso verso la provetta ed è difficile non attribuire alla posa del rover un orgoglio quasi umano per il risultato ottenuto.

La realizzazione di questo deposito segna una tappa cruciale nella missione congiunta NASA-ESA (Agenzia Spaziale Europea) “Mars Sample Return”, che ha l'obiettivo di riportare sulla Terra i campioni di terreno marziano da studiare alla ricerca di possibili tracce di un'antica presenza di vita microbica sul Pianeta Rosso.

In futuro altre missioni della NASA in collaborazione con l'ESA, invieranno su Marte veicoli spaziali per raccogliere questi campioni da analizzare e riportarli sulla Terra. Il deposito servirà come riserva nel caso in cui Perseverance non riesca a consegnare i campioni a un futuro lander robotico.