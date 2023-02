Un anno senza Monica Vitti. Venti scatti dedicati all'icona del cinema italiano

Un anno fa moriva Monica Vitti, icona del cinema italiano, musa di Michelangelo Antonioni, regina della commedia all'italiana al fianco di Alberto Sordi.

Era assente dalle scene dal 2001, quando fu ricevuta al Quirinale per i David di Donatello, a causa di una grave malattia degenerativa.

Con quella sua voce roca, sensuale, che l'ha resa famosa in Italia e all'estero, Maria Luisa Ceciarelli, nata a Roma, il 3 novembre del 1931, è stata una diva internazionale dalla verve istrionica con una lunga carriera costellata di premi - migliore attrice a Berlino nel 1984, il Leone d'oro alla carriera nel 1995, 5 David e 3 Nastri d'argento, solo per citarne alcuni - e straordinarie interpretazioni, da quelle drammatiche nella tetralogia dell'incomunicabilità di Michelangelo Antonioni, in capolavori come "L'Avventura" e "L'Eclisse", a quelle in ruoli brillanti che la fecero amare dal grande pubblico.

Fu la tormentata Claudia ne "L'avventura" (1960), la tentatrice Valentina de "La notte" (1961), la misteriosa e scontenta Vittoria in "L'eclisse" (1962) e la nevrotica Giuliana di "Deserto rosso" (1964). Ma anche l'irriverente Assunta Patané, la siciliana che in “La ragazza con la pistola” insegue fino in Scozia, per vendicarsi, l'uomo che l'ha disonorata, interpretato da Carlo Giuffre'.

Arrivarono poi le commedie, tra cui "Ti ho sposato per allegria" di Luciano Salce e "La cintura di castità" di Pasquale Festa Campanile, con, rispettivamente, Giorgio Albertazzi e Tony Curtis; qualche esperienza internazionale, ed il filone della commedia all'italiana, che la consacrò come regina incontrastata: “Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca)” di Ettore Scola nel 1970, "Gli ordini sono ordini" di Franco Giraldi due anni dopo e "La Tosca" di Luigi Magni nel 1973 in Italia, mentre all'estero Jean Valére la volle in "La donna scarlatta" (1969), Luis Buñuel in "Il fantasma della libertà" (1974) e André Cayatte in "Ragione di stato" (1978).

Tante le ospitate in tv che la videro sempre protagonista indiscussa, memorabile quella del 1974, con Raffaella Carrà e Mina, nel varietà televisivo "Milleluci", quando cantarono "Bellezze al bagno"; poi, nella stagione 1993-1994, la partecipazione a "Domenica In".

L'ultima apparizione pubblica risale al marzo del 2002, alla prima teatrale italiana di "Notre-Dame de Paris", poi il ritiro dalle scene e la malattia vissuta al riparo dei riflettori fino alla morte, a 90 anni da poco compiuti, il 2 febbraio 2022.