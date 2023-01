Temperature record a Yakutsk, "la città più fredda della Terra": -50 gradi

E' vero che è nota come “la città più fredda della Terra”, ma quando le temperature scendono a meno 50 gradi Celsius, come è successo questa settimana, anche a Yakutsk, in Siberia, bisogna correre ai ripari. Situata a 5.000 km a est di Mosca sul permafrost dell'Estremo Oriente russo, non è una sorpresa per residenti della città mineraria vedere il termometro scendere a -40°C.

E così, alcuni residenti commentano a Reuters il freddo intenso: "Non puoi combatterlo. O ti adatti e ti vesti di conseguenza o soffri", afferma una donna con due sciarpe, due paia di guanti e più cappelli e cappucci sovrapposti. "Non senti davvero il freddo in città. O forse è solo il cervello che ti prepara e ti dice che tutto è normale".

Un altro residente, che vende pesce congelato al mercato locale senza bisogno di frigorifero o congelatore, afferma che non ci sono segreti particolari per affrontare il freddo. "Basta vestirsi in modo caldo", ha detto. "A strati, come una cipolla". Come già suggerivano anche le nostre nonne.