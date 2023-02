3 morti, migliaia di sfollati: il ciclone Gabrielle si allontana ma il pericolo non è ancora finito

Il ciclone Gabrielle si è indebolito e si è allontanato dalla Nuova Zelanda mentre il Paese ha iniziato a valutare i danni causati da gravi inondazioni, frane e forti venti che hanno provocato tre morti e migliaia di sfollati dalle loro case.

Il ministro per la Gestione delle Emergenze Kieran McAnulty ha dichiarato che un corpo è stato trovato nel luogo in cui un vigile del fuoco era stato dato per disperso quando una casa è crollata durante la tempesta a West Auckland, e altri due nella zona di Hawke's Bay dell'Isola del Nord.

Anche se il peggio è passato, le autorità hanno avvertito che il pericolo non è ancora finito. Forti venti e forti piogge hanno colpito l'Isola del Nord, dove vivono più di tre quarti dei cinque milioni di abitanti del Paese, nella notte di lunedì, causando inondazioni e frane.

Il primo ministro Chris Hipkins ha definito Gabrielle "l'evento meteorologico più significativo che abbia colpito la Nuova Zelanda in questo secolo" e ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per una settimana.

Circa 225.000 persone hanno perso la corrente elettrica. Circa 2500 famiglie sono state sfollate dalle loro case, di cui almeno 1000 a Hawke's Bay e 1000 nell'estremo nord.