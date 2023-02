Antiochia: le immagini dell'ospedale da campo che accoglie la popolazione traumatizzata dal sisma

Con ancora negli occhi le apocalittiche immagini di una settimana fa, l'incubo terremoto è tornato a traumatizzare la Turchia e la Siria.

Un’altra forte scossa di magnitudo 6.3 nella provincia meridionale turca di Hatay al confine siriano, ha causato almeno 6 morti e circa 500 feriti. Ancora una volta, riferiscono i media locali, si contano le persone rimaste intrappolate sotto le macerie.

Nell’emergenza di questi giorni difficili, in mezzo a ciò che resta di un territorio devastato, è sorto un luogo concreto di speranza e di aiuto: l’ ospedale da campo realizzato dai volontari della Protezione Civile della Regione Piemonte in Italia.

Allestito nell’area di un impianto sportivo, vicino all’ospedale di Antiochia distrutto dal terremoto, l’Emergency Medical Team Type 2 (Emt2) è l’ unico di questo genere in Italia ed è tra le dodici strutture di questo tipo al mondo. Un ospedale da campo altamente specializzato, in grado di lavorare in condizioni di massima emergenza.