Piogge torrenziali a San Paolo: 46 morti, decine i dispersi: i soccorritori scavano nel fango

È salito a 46 il numero delle persone morte nelle frane che hanno colpito le città costiere nello stato brasiliano di San Paolo durante il fine settimana.

Mancano all'appello ancora più di 40 dispersi. La gente del posto ha unito le forze con i soccorritori per cercare i sopravvissuti, scavando nel fango.

Più di 750 persone hanno perso la casa quando masse di terra e roccia si sono staccate dai pendii dopo che una quantità record di pioggia è caduta nella zona costiera a est di San Paolo: più di 680 mm nell'arco di sole 24 ore.

I meteorologi hanno spiegato che: “Un fronte freddo con una combinazione di caratteristiche molto specifiche ha causato un evento meteorologico estremo e storico: non solo forti piogge, ma anche forti ondate che hanno reso difficile il deflusso delle precipitazioni”. Molte delle case di fortuna costruite su ripidi pendii non potevano resistere alla forza dell'acqua che scendeva impetuosa.

Si stima che più di nove milioni di persone in Brasile vivano in aree soggette a frane o inondazioni. Con previsioni di pioggia più intense per i prossimi giorni, almeno 2.500 persone hanno abbandonato le loro case per rifugiarsi in edifici più robusti.