Ciclone Gabrielle, in migliaia al buio: in Nuova Zelanda è stato d'emergenza

Il governo neozelandese ha dichiarato lo stato di emergenza per affrontare le conseguenze della tempesta tropicale che ha colpito l'Isola del Nord.

Dopo le devastanti inondazioni di fine gennaio, il Paese è di nuovo flagellato dal maltempo. Decine di migliaia di case sono rimaste senza energia elettrica a causa delle forti piogge e dei forti venti. "Si tratta di un evento meteorologico senza precedenti", ha dichiarato il ministro per le Emergenze.

Alcuni centri del Paese sono rimasti isolati da frane e alluvioni, anche vicino a Auckland. Il maltempo continua rendendo difficile il lavoro dei servizi di emergenza. Un vigile del fuoco è disperso e un altro è in condizioni critiche dopo il crollo di una casa a West Auckland. Air New Zealand, che ha annullato i voli, spera di riprenderli almeno in parte nella giornata di oggi.

Nelle prossime 24 ore la situazione potrebbe peggiorare. Previste raffiche di vento fino a 150 chilometri orari e oltre 25 centimetri di pioggia.

Il governo della Nuova Zelanda ha esortato i residenti a mettersi al riparo e a prepararsi a evacuare le loro case. "Il nostro messaggio principale alle persone in tutto il Paese è: prendete sul serio l'allerta meteo e assicuratevi di essere preparati", ha detto ai giornalisti il primo ministro Chris Hipkins.

E' la terza volta nel corso della sua storia che la Nuova Zelanda dichiara lo stato di emergenza - le altre due sono state in seguito agli attacchi terroristici di Christchurch del 2019 e per affrontare la pandemia di Covid del 2020.