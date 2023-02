Elena Sofia Ricci e l'abito blu notte di pailettes creato da Giorgio Armani

Una prima serata all'insegna dell'eleganza. Elena Sofia Ricci, una delle ospiti del Festival di Sanremo, ha sfoggiato il suo lato più femminile. Per scendere le scale dell'Ariston - ha scelto un vestito lungo blu, quintessenza dell'eleganza notturna. Si tratta di una creazione firmata Giorgio Armani. Un modello girocollo caratterizzato da maniche lunghe e gonna fluida fino al suolo, impreziosito da una cascata di paillettes ton sur ton che si muovono con lei a ogni movimento, brillando di pari passo con le luci del palco più iconico della musica italiana.

Mahmood e Blanco, vincitori della scorsa edizione del festival, richiamati a cantare Brividi anche quest'anno, tornano col loro stile inconfondibile. Blanco, in t-shirt oversize silver Dolce & Gabbana, Mahmood in total black Rick Owens con un blazer in organza trasparente con spalle design che mostra la canottiera a contrasto.