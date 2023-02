Le regine dell’abisso, le balene: l’immaginario, il non conosciuto, il desiderio

La grandezza e la maestosità di questi animali ha da sempre affascinato l'uomo. “Un piccolo tratto d’acqua mossa di colore bianco-verdognolo, e qualche rado sbuffo di vapore che vi aleggiava sopra, per poi soffondersi sottovento, come la vaga spuma bianca che s’alza dai marosi” scrive Herman Melville in Moby Dick per descrivere la straordinaria e inaspettata grazia di questo mammifero.