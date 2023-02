Giorgia dopo 22 anni torna all'Ariston e stupisce con una tutina blu cobalto di Dior

Tuta mini Dior, composta da un top e pantaloncini, ricoperta da cristalli color blu cobalto. Il tutto corredato da un paio di stivali gladiator dal tacco comodo. Look elegante e raffinato per Giorgia in occasione del ritorno - dopo 22 anni - all'Ariston. La cantante romana ha scelto così di fare un omaggio alla donna romantica e femminile.

J-Ax - altro cantante in gara in questa 73esima edizione del Festival della canzone italiana - ancora una volta stupisce il pubblico con il suo look. Questa sera si è presentato sul palco dell'Ariston con un completo molto elegante, total white, accessori compresi, come il borsalino. Anche Dj-Jad, alle tastiere, si è presentato vestito di bianco. Chi si aspettava un outfit più aggressivo, jeans e canottiera con tanto di catene al collo, tipico abbigliamento da rapper, à rimasto deluso.

Look firmato da Etro per Levante che si è presentata all'Ariston con un completo nero che ricorda un corpetto intimo degli anni ’40. Il tutto realizzato in pelle. Le gambe sono scoperte, con tanto di calze e scarpe alte nere.

Sanremo 2023 ci svela una nuova Madame: abituati a tute street e completi maschili sartoriali, ora la giovane cantante veste abiti leggeri e lingerie, tutti personalizzati per l'occasione da Off-White. Stivali alti bianchi e giacca oversize per la sua prima esibizione.

Abito e stivali maculati per la giovanissima Shari. Outfit firmato da Dolce&Gabbana, in un mood alla Miley Cirus. La cantante - avvolta nel suo tubino - ha trovato difficoltà nello scendere le scale dell'Ariston. E Gianni Morandi, ottimo padrone di casa, è corso in suo soccorso.

Rosa Chemical ha indossato un abito Moschino, nero con dettagli punk di zip su giacca e pantaloni super slim. La spilla da balia, accessorio feticcio sia per il mondo della musica che della moda, viene interpretata da Jeremy Scott come un maxi-bottone. Accessori in stile bondage, cravatta in pelle, anfibi borchiati completano il look.

Paola e Chiara, tornano a Sanremo, che segna la loro reunion, vestite di paillettes dalla testa ai piedi, con maxi cintura lucida in vita e una "maschera" di glitter sul viso. Il loro outfit è firmato da Dolce&Gabbana, curato dallo stilista Nick Cerioni.