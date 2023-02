Gli abiti di Armani indossati da Paola Egonu nella terza serata del Festival

Tunica panna, monospalla, con un cordino in vita, che lascia completamente scoperte le spalle. Anche Paola Egonu, co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo, ha scelto, dopo Francesca Fagnani, lo stile inconfondibile di Giorgio Armani per scendere le scale del palco dell'Ariston. Capelli rigorosamente raccolti e lunghi orecchini a completare un outfit raffinato ed elegante. Giacca e pantaloni morbidi con paillettes per il secondo abito della serata indossato dalla campionessa. Ancora abito lungo, ma questa volta nero, con profonda scollatura per il terzo e ultimo modello indossato dalla Egonu. Una cintina in vita a sottolineare il punto vita.